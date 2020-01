“المصرية للاتصالات”: توحيد بقات التليفون الأرضي لتبدأ من 20 جنيها

Advertisements

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقة WE أرضي 20 جنيها، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وذلك بدءًا من فاتورة يناير 2020، موضحة أنها ألغت باقة 15 جنيها السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية WE 20، كما تتيح الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35، وWE أرضي 65.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، أنها كانت أعلنت في وقت سابق عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وهو ما انعكس بشكل واضح في النقلة النوعية التي حققتها الشركة في مجال خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة عبر إطلاق باقات WE SPACE منتصف العام الماضي وحصول العملاء على سرعات غير مسبوقة.

تابعت أنه من المتوقع أن تستمر الشركة في خطتها لتطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة عبر مواصلة مد كابلات الفايبر للمنازل، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء لتصل إلى مستويات عالمية.