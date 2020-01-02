ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع بداية العام الجديد

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شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بعد تحرك الدولار قرب أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله عشية العام الجديد، وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي ربما اقترب على نهايته.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لـ 1520.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر الماضي عند 1525.20 الثلاثاء الماضي، وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأونصة.

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وأوضح هاريش مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية، تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب.

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وأوضحت الوكالة أن الدولار بدأ العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصاد الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية، فيما هبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو 2019، ويقلل انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.