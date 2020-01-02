السيسي يصدر قرارا بتشكيل إدارة “البنك المركزي” برئاسة طارق عامر

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أعلن البنك المركزي، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات مقبلة، برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء.

وذكر البنك المركزي، في بيان عنه، أن نص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

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وأوضح أنه تقرر تعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي، مضيفًا أن عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة تكون 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2019.