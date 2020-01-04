الذهب يرتفع عالميا لأعلى مستوى خلال الـ4 أشهر الماضية

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شهدت أسعار الذهب، أمس، قفزة لأعلى مستوياتها في الـ4 أشهر الماضية، حيث كسرت حاجز 1550 دولارا للأونصة بعد الضربة الجوية الأمريكية في العراق، التي أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني بارز، الأمر الذي أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء رويترز، اليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر، فيما صعدت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.

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وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، في ضربة جوية على موكبهما في بغداد الليلة الماضية.

وأوضح بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، أن الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم، ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية. وعلى مدار الأسبوع، قفز الذهب أكثر من 2.5% وهى أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي، وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

كما أن من بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 18.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1985.70 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1988.27 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في ديسمبر، بينما زاد البلاتين 0.24% إلى 980.86 دولار للأوقية وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر.