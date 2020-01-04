قفزة في أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تنامي الصراع في الشرق الأوسط

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شهدت أسعار النفط قفزة لأعلى مستوى لها في الـ3 أشهر الماضية، عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني بارز في العراق، ما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قتلت ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي في وقت مبكر أمس الجمعة قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط. وتوعد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بالانتقام من “المجرمين” الذين قتلوا سليماني.

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بينما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على الواقعة، موضحا أن سليماني كان يخطط لقتل أمريكيين.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، فإن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أنهت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر.

بينما شهدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط زيادة 1.87 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل 2019 عند 64.09 دولار.

وأوضح هنري روم محلل شؤون إيرانية لدى أوراسيا: “نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق”، مرجحا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد ناشدت جميع المواطنين مغادرة العراق على الفور بسبب تنامي التوترات، موضحة أن مصادر بشركات نفط أجنبية لـ”رويترز”، إن العشرات من موظفيها الأمريكيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد.

وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

بينما وجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو حزيران 2019 .