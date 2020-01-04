استقرار نسبي في سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر الدولار استقرار نسبي خلال التعاملات الصباحية، اليوم، حيث استقر في البنك المركزي عند 15.97جنيه للشراء، و 16.10 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي 15.99 جنيه للشراء،16.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، واستقر سعره في بنك القاهرة عند 15.99 جنيه للشراء،

16.09 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 16.00جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، بينما حافظ على سعره في البنك التجارى الدولي cib مسجلا15.97 جنيه للشراء، 16.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة 16.00 جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، فيما وصل سعره في بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء، 16.08جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربى الإفريقي الدولي 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.