“بطاقة وإثبات مصدر الدخل”.. إجراءات الحصول على قرض سيارة من بنك عودة

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في ظل التقدم التكنولوجي للحياة، أصبحت السيارة ضرورة لكل أسرة، لذا سعى العديد من البنوك لتقديم خدمات الاقتراض لامتلاك سيارة بأقساط بسيطة وتسهيلات عديدة في الإجراءات، ويوفر بنك عودة خدمة سهلة للحصول على قرض سيارة، حيث يتطلب من المتقدم استيفاء شروط بسيطة، أولها التقدم بطلب نموذج للتقديم على قرض السيارة، وثانيا صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، إضافة إلى إثبات مصدر الدخل، حيث يتم تحديد ذلك بناء على نوع وطبيعة البرنامج، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك أو التسجيل من خلال الموقع الرسمي للبنك.

ويقدم بنك عودة مزايا كثيرة للقرض حيث يصل التمويل إلى 100% من قيمة السيارة بحد أقصى مليون و 120 ألف جنيه، على أن تبلغ فترة السداد إلى 5 سنوات، كما تختلف برامج السداد لتكون مناسبة لكافة شرائح عملاء المصريين والأجانب المقيمين في مصر، وتتواجد إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين، إلى جانب الحصول على القرض بأقل مستندات، وقبول بطاقات ائتمان البنوك الأخرى باعتبارها إثبات الدخل، كما تتم برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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