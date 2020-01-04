زيادة إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري إلى 5.8 مليار دولار

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري لتصل إلى 5.8 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار العام الماضي.

وحسبما ذكر الفريق، في بيان عنه، اليوم، أوضح أن قناة السويس سجلت عبور 18880 سفينة بحمولات صافية 1.2 مليار طن وبإيرادات 5.8 مليار دولار خلال عام 2019، مضيفًا أن السياسات التسويقية للهيئة نجحت في جذب خطوط جديدة بإجمالي 3463 سفينة وإيرادات بلغت 731 مليون دولار خلال عام 2019.

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وأضاف أنه كلما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9%.