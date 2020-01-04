ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 4/1/2020.. وعيار 21 بـ691 جنيها

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ارتفت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 4 يناير لعام 2020، وقال نادي نجيب سكرتير، عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 691 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر، 11 جنيها للجرام، خلال تعاملات أمس الجمعة، بعدما ارتفع سعر الخام عالميا وسط توترات بمنطقة الشرق الأوسط، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592.2 جنيه، وعيار 24 إلى 789.7 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5528 جنيها.

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الزيادة الكبيرة في الأسعار، جاءت بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتي وصلت إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول أمس بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.