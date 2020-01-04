تخفيضات جديدة لسيارات لادا جرانتا 2020 تصل لـ3000 جنيه

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ذكرت مجموعة الأمل للتجارة، والوكيل الحصري لعلامة لادا الروسية في مصر، تخفيضات لسيارات “جرانتا” Facelift سيدان العائلية المجمعة محليًا موديل 2020، تصل لـ3 آلاف جنيه.

ويأتي إعلان تخفيضات لادا جرانتا، مع موجة تخفيضات يشهدها شوق السيارات، منذ بداية شهر يناير الجاري، فأعلن وكلاء هيونداي الكورية وفيات الإيطالية وتويوتا اليابانية عن تخفيضات وصلت إلى 25.000 جنيه.

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ووفقا للأسعار والتخفيضات الجديدة، أصبحا لادا جرانتا المزودة بناقل حركة يدوي بـ153.000 جنيه بدلًا من 158.000، أما النسخة المزودة بناقل أوتوماتيك، وصل سعرها لـ173.000 جنيه مقارنة بـ178.000 جنيه.

عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمل، قال في تصريحات سابقة له، إن لادا جرانتا أوتوماتيك بمواصفاتها الجديدة ستخلق تنافسية كبيرة بالسوق المصري، مضيفًا أن الأسعار التي ستقدم بها السيارة تجعل منها أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.

وعن مواصفات السيارة، فتعتمد لادا جرانتا الجديدة على نوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيأتي بنفس سعة المحرك الأول ولكن تبلغ قوته 98 حصان وينقل حركته ناقل أوتوماتيك من 4 سرعات، ويعكس تصميم السيارة الجديد مدى اعتماد الشركة الروسية على خطوط فيستا والتي تتميز بشكل “X” للصادم الأمامي المطعم بحليات من الكروم وتصميم شبكة مبرد المحرك المختلفة، ومصابيح جديدة يمنحها مزيد من الجاذبية، بالإضافة إلى مرايا جانبية جديدة مزودة بإشارات.

كما حصلت السيارة على طول إضافي يقدر بـ8 ملم مقارنة بالنسخة السابقة، وبذلك ترتفع سعة التخزين الداخلية “الشنطة” إلى 520 لترًا وتصل إلى 815 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.