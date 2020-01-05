تفاصيل مزاد “العامة للخدمات الحكومية” يوم 20 يناير 2020

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صرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن طرح مزاد بشأن بيع سيارات، وبيع بضائع نيابات وجهات حكومية تابعة لمحافظات الوجه البحري على أن يتم البدء في إجراءات المزاد يوم 20 من شهر يناير الجاري لعام 2020.

تفاصيل مزاد العامة للخدمات الحكومية

أعلن الموقع الإلكتروني التابع لبوابة التعاقدات العامة، عن التفاصيل كاملة عن المزاد وكانت الكالتالي:

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أولا: سيارات نيابات وجهات حكومية

تضمن المزاد التالي:

موتوسيكلات.

فسبا.

جرار.

مقطورة .

بيك أب.

أتوبيس.

ميكروباص ماركة هوجن.

دايو.

هانج.

هيونداي.

فيات.

فورد.

نصر.

اسبرانزا.

ميتسوبيشي.

تويوتا.

ثانياً: بضائع جهات حكومية

تليفون محمول.

بلاستيك.

بطاريات.

قطع غيار سيارات.

كراسي.

أجهزة ومستلزمات طبية.

أجهزة كمبيوتر.

تكييف.

ثلاجة، وغيرها من بضائع الجهات الحكومية المتنوعة.

موعد جلسة مزاد العامة للخدمات الحكومية

وقد أعلنت الجهات المختصة أنه من المقرر عقد جلسة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري القائم في منطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً، على أن يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية القائم في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، و سعر كراسة الشروط 400 جنيهاً مصرياً، على أن يقام المزاد يوم 20 من شهر يناير لعام 2020.

ويقوم الشخص الراغب في المشاركة في المزاد العلني بدفع قيمة 10 آلاف جنيهاً مصرياً كمبلغ تأمين دخول المزاد، على أن يتم البيع من دون الحصول على عمولة والمعاينة تتم على أساس البيع، ويُعد من شروط المشاركة في المزاد شراء كراسة الشروط أولاً، بالإضافة إلى تواجد كراسة الشروط بصحبة الشخص المشارك في المزاد وقت دخول قاعة المزاد، كما تطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، على أن يتم دفع نسبة مئوية تصل إلى 30% فور رسو المزاد على الشخص، وباقي القيمة يتم سدادها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ رسو المزاد، ويكون البيع تبعاً للشروط المدونة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد.

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