تراجع في البورصة مع بداية التعاملات الصباحية

Advertisements

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.49%، في أول 10 دقائق من بداية تعاملات اليوم ، إلى مستوى 13553 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.36%.

وكانت الأسواق العالمية قد أنهت الأسبوع الماضي على تراجع بسبب التوترات بين أمريكا وإيران، بينما شهدت الأسهم اليوم في الأسواق الخليجية تراجعا حادا في أوائل المعاملات يوم الأحد وعلى رأسها أسهم الكويت بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

Advertisements

وكانت الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الخارج في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.44%.