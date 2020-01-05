تراجع قرشا واحدا.. استقرار نسبي في أسعار الدولار أمام الجنيه

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شهد سعر صرف الدولار ترجعا في بنكي التجاري الدولي والقاهرة مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية عند مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.