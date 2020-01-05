تراجع حاد في الأسواق الخليجية بسبب التوترات بين أمريكا وإيران

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تراجعت أسهم الأسواق الخليجية مع بداية التعاملات الصباحية وعلى رأسها أسهم الكويت بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، قتلت الولايات المتحدة الأمريكية، القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الخارج في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.

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وانخفضت مؤشرات الأسهم الكويتية (أفضل المؤشرات الإقليمية أداء في 2019)، بنحو 3.8% في أوائل التعاملات وهبط مؤشر أسهم دبي 1.8% وأسهم أبوظبي 1.1% والسوق السعودي 1.17%.