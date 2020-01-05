استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت استقرارا اليوم في السوق المحلية، بعد ارتفاعها لأعلى مستوي منذ 4 أشهر ليسجل عيار 21 محليا نحو 691 جنيها للجرام.

وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب اليوم شهد ثباتا على خلفية إغلاق البورصة العالمية للذهب للإجازة الأسبوعية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع المعدن الأصفر على خلفية الأزمات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط مما ساهم فى ارتفاع الأوقية أمس الاول بمتوسط صعود نحو 28 دولارا للأوقية.

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وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 691 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 792 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 592 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5440 جنيهًا، وبلغ سعر الأونصة 1550 دولارًا مقابل 1523 أمس الأول.