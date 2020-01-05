“أورانج” تتفوق على شركات الاتصالات في خدمة الإنترنت

Advertisements

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفوق شركة “أورانج مصر” المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على جميع شركات الاتصالات الأخرى العاملة في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت.

وقال تقرير الجهاز، في بيان عنه، إنه منذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت “اورانج مصر” بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الخمسة التي صدر فيها التقرير.ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهري عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.

Advertisements

وأضاف التقرير، أن خدمات المحمول لشهر نوفمبر، تفوقت “أورانچ مصر” على جميع شبكات المحمول الأخرى في سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهره الكبرى والتي تشمل محافظات القاهره والجيزه وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانيه الجديده بمنطقة شرق القاهرة التي تضم القاهرة الجديدة والرحاب، والعبور، والشروق.

وأوضحت أن أداء الشركة المتميز للغاية في عموم الجمهورية، وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث كانت شبكة المحمول الأفضل في أغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الإسكندرية من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات. ولم تكتفي أورانج بتقوقها في خدمات الإنترنت بل امتد إلى بعض الخدمات الصوتيه وخاصه فيما يتعلق باستمرار المكالمات وعدم انقطاعها حيث كانت اورنج هي الافضل قي اغلب مناطق القاهره الكبري ومحافظات الدلتا والصعيد من حيث نسبه استمرار المكالمات.

وأكدت التقارير المتوالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفوق الكاسح لاورنچ مصر على منافسيها من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبينتها التحتية، مشيرة إلى أن أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول التي تصدر من الجهات المصرية، حيث يعتمد على آلاف الاختبارات التي يجريها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع لع والذي تم تأسيسه للتخصص في رصد جودة خدمات شركات المحمول.