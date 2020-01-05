بنك الإسكندرية يطرح شهادات دولارية “ألكس جرين”

Advertisements

أعلن بنك الإسكندرية، طرح شهادة دولارية متغيرة العائد لأجل 3 سنوات أمام العملاء، تحت اسم “ألكس جرين”، موضحًا أن فائدة الشهادة ترتبط بسعر الليبور الشهري في بورصة لندن بزيادة 2%، وبدورية صرف ربع سنوية للعائد.

ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار ومضاعفاته، ويسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، ولكن يتم خصم نسبة من الفائدة المقرر طرحها بحسب مواصفات الشهادة، إضافة إلى أن البنك يواصل تقديم شهادة دولارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 3.25% لدورية العائد الشهرية، أو 3.5% لدورية العائد ربع السنوية.

Advertisements