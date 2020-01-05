ارتفاع أسعار الدولار قرشا واحدا في نهاية تعاملات اليوم

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شهدت أسعار سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار ارتفع قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، فيما زاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستمر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.98 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.