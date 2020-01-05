“الإسكان” تستعد لطرح الإعلان الـ13 نهاية الربع الأول من 2020

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أعلنت وزارة الإسكان طرح عدد من المشروعات المختلفة بداية من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز، والمتوسط، لتتناسب هذه المشروعات مع أكبر قدر من المواطنين، حيث تطرح وزارة الإسكان الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي نهاية الربع الأول من 2020.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ13 والذي يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة، لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتةً إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

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وأضافت عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أنه جاري حاليًا اختيار مواقع تنفيذ الوحدات في المناطق المطروح بها، موضحة أنه من المتوقع أن يصل سعر الشقة في الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، إلى 250 ألف جنيه يتم سداد 14 ألف كقدم حجز، ثم 2000 جنيه قسطًا ربع سنوي على 10 أقساط، ثم يتم سداد 35 ألف جنيه عند التعاقد كسعر متوسط، ويحدد هذا المبلغ وفقًا لدخل العميل وسنه، وبالتالي يسدد العميل ما يقرب من 75 ألف جنيه قبل الاستلام، ويسدد باقي ثمن الشقة على 20 عامًا بنظام التمويل العقاري، ويصل متوسط القسط الشهرب لـ700 جنيه شهريًا، ويحدد أيضًا وفقًا لدخل العميل وسنه.

جدير بالذكر أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بلغ 197 ألف جنيه، في الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.