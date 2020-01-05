البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 65 مليون دولار

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أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت نحو 65 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق.

وأوضح البنك، في بيان عنه، أن قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، ارتفعت لتسجل نحو 45.419 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، بالمقارنة بنحو 45.354 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2019.

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وأكد خلال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي، يكفي واردات مصر من السلع لمدة 8.2 شهر