كيفية الحصول على الوحدات المطروحة من الإسكان بـ 4 مشروعات خلال 2020

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يبحث خلال الوقت الراهن العديد من المواطنين عن الوحدات السكنية التي يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية، كما يمثلها أيضاً صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يثق العديد من الراغبين في امتلاك الوحدة السكنية في انتظار الوحدات السكنية التي يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان، تعمل الوزارة على طرح الوحدات السكنية الكاملة التشطيبات بكافة المشروعات السكنية بعدد مدن جديدة يتجاوز الـ40 مدينة جديدة.

فمنذ بداية العام الجديد 2020 فقد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد كبير من المشروعات السكنية المختلفة بداية من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشروعات الإسكان المتميز، ومشروعات الإسكان المتوسط أيضاً لتتناسب كافة تلك المشروعات السكنية مع أكبر قدر ممكن من المواطنين المصريين.

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ففي حالة امتلاك شخص مبلغ يقدر بحوالي 150 ألف جنيهاً مصرياً، ويسأل عن كيفية الحصول على وحدة سكنية فإن هذا التقرير يعمل على توضيح كيفية التقدم لحجز وحدة سكنية من الوحدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان تبعاً لشروط الحجز، مع عرض أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان، وهي كالتالي:

الإعلان الـ13 لمشروعات الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح الإعلان الـ13 لمشروعات الإسكان الاجتماعي مع نهاية الربع الأول من العام الجديد 2020، تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد.

وأوضحت مي عبدالحميد خلال تصريحات صحفية لها، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يستهدف العمل على طرح ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ13 لمشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تشهد طرح وحدات سكنية بمدن القاهرة الكبرى، حيث سيتم بحث كافة الفرص المتاحة من أجل العمل على توفير القدر الأكبر من الوحدات السكنية بالأماكن الأكثر طلباً خلال الإعلان الـ 13.

كما لفتت مي عبدالحميد أن الوحدات السكنية سوف تكون بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور بشكل أولي، وأشارت إلى أن الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الـ 13 لن تتوافر بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشروق.

أشارت مي عبدالحميد، أنه يجري خلال الوقت الراهن العمل على اختيار مواقع الخاصة بتنفيذ الوحدات السكنية بالمناطق المطروح بها الوحدات السكنية، ومن المتعين أن يصل سعر الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة بالإعلان الـ13 من مشروعات الإسكان الاجتماعي ما يقرب من 250 ألف جنيهاً مصرياً، يتم سداد ما يقرب من 14 ألف جنيهاً مصرياً كمقدم جدية الحجز، ثم يتم دفع أقساط ربع سنوية تقدر بحوالي 2000 جنيهاً مصرياً على 10 أقساط تقريباً، ثم سوف يتم سداد مبلغ مالي يقدر بحوالي 35 ألف جنيهاً مصرياً عند التعاقد الذي يعد السعر المتوسط للوحدة السكنية، ويحدد هذا السعر تبعاً لدخل العميل وعلى حسب عمره أيضاَ.

وبناء على سبق فإن المواطن الفائز بالوحدة السكنية سوف يقوم بدفع ما يقرب من 75 ألف جنيهاً مصرياً قبل استلام الوحدة السكنية، ويسدد باقي قيمة الوحدة السكنية على مدار 20 عاماً بنظام التمويل العقاري، ويصل متوسط القسط الشهري الخاص بالوحدة السكنية ما يقرب من 700 جنيهاً مصرياً شهرياً، ويحدد أيضاً قيمة القسط الشهري للوحدة على حسب دخل العميل وعمره.

يسجل سعر الوحدة السكنية المكونة من 3 غرف وصالة، والوحدة كاملة التشطيب بقيمة 197 ألف جنيهاً مصرياً خلال الإعلان الـ12 لمشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم سداد قيمة مقدم جدية الحجز بقيمة 14 ألف جنيهاً مصرياُ، الذي يعد مبلغ يُرد بحالة عدم التخصيص الوحدة السكنية للمتقدم، بالإضافة إلى سداد مبلغ يقدر بحوالي 150 جنيهاً مصرياً قيمة المصروفات الإدارية هذا المبلغ “لا تُرد”، على أن يتم دفع هذا المبلغ بأي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المحافظات والمدن المطروح بها الوحدات السكنية للحجز.

مشروع سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان التي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية عن بدء تلقي الطلبات الخاصة بحجز الوحدات السكنية المطروحة بمشروع سكن مصر للأدور الأرضية، والأدوار الأخيرة فقط بعدد من المدن الجديدة المطروح بها مشروع سكن مصر، بداية من يوم 2 من شهر يناير الراهن وحتى يوم 30 من شهر يناير لعام 2020.

يتضمن طرح مشروع سكن مصر التالي:

طرح ما يقرب من 3387 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

طرح ما يقرب من 2714 وحدة سكنية بمشروع دار مصر لفئة الإسكان المتوسط، من خلال 3 مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى للحجز يوم 2 من شهر يناير الراهن لعام 2020 بمدن التالية: “مدينة أكتوبر الجديدة، مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة المنصورة الجديدة”.

تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بمشروع سكن مصر من 106 متر، إلى 115 متراً.

خطوات الحجز بمشروع سكن مصر

يتم سداد قيمة مالية تصل إلى 50 ألف جنيهاً مصرياً كمقدم حجز.

تسجل قيمة الوحدة السكنية المطروحة بمدينة بدر ما يقرب من 527 ألف جنيهاً مصرياً.

يتم استكمال نسبة مئوية تصل إلى 10% من قيمة الوحدة السكنية قبل الاستلام، والتي تقدر بقيمة 10 آلاف جنيهاُ مصرياً بالإضافة إلى دفع قيمة 50 ألف جنيهاً مصرياً، وبتلك القيمة يكون ما تم سداده العميل يصل إلى 60 ألف جنيهاً مصرياً قبل سداد دفعة التعاقد، والتي تصل نسبتها المئوية إلى 15% وهو ما يصل إلى قيمة 80 ألف جنيهاً مصرياً، وبالتالي يتم سداد قيمة مالية تصل إلى 140 ألف جنيهاً مصرياً عند الاستلام.

بالإضافة إلى سداد أقساط ربع سنوية تصل إلى قيمة 10 آلاف جنيهاً مصرياً بقيمة القسط الواحد.

مشروع دار مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية، عن بدء تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع دار مصر يوم 12 من شهر يناير الراهن لعام 2020، للأدوار الأرضية والأخيرة فقط، بالمدن الجديدة.

تضمن طرح ما يقرب من 2714 وحدة سكنية بالمدن التالية، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة 6 من أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر، ومدينة السادات، ومدينة 15 مايو، ومدينة العبور، ومدينة برج العرب الجديدة.

مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع دار مصر يبدأ من 100 متر وإلى 150 مترًا.

تسجيل قيمة الوحدة السكنية بمشروع دار مصر التي تصصل مساحتها إلى 115 متراً في مدينة السادس من أكتوبر ما يقرب من 790 ألف جنيهاً مصرياً، ويتم سداد قيمة 50 ألف جنيهاً مصرياً كمقدم حجز، ويتم استكمالها نسبة مئوية تصل إلى 10% من قيمة الوحدة السكنية ليتم سداد قيمة 41 ألف جنيهاً مصرياً، كما يتم سداد ما يقرب من 10 آلاف جنيهاً مصرياً كل 3 أشهر لحين استلام الوحدة السكنية.

الوحدات السكنية المطروحة بالإسكان الاستثماري

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد محدود من الشقق التي تتكون من ثلاثة غرف، وصالة، والمطروحة تبعاًُ لنظام التمليك، بفئة الإسكان الاستثماري، على أن يتم تُنفذ تلك الوحدات السكنية خلال فترة 36 شهراً، بمحافظة بورسعيد ومحافظة دمياط، ويستمر حجز الوحدات السكنية وبيع كراسات الشروط الخاصة بها حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يناير الراهن لعام 2020.

الوحدات السكنية للإسكان الاستثماري ببورسعيد

يتم طرح الوحدات السكنية للإسكان الاستثماري بمحافظة بورسعيد، وبالتحديد في منطقة بورفؤاد “شرق كلية التربية الرياضية”.

يتم طرح الوحدات السكنية للإسكان الاستثماري ببورسعيد مساحات “110، 112، 116 مترًا”.

الوحدات السكنية للإسكان الاستثماري بدمياط

يتم طرح الوحدات السكنية بمحافظة دمياط في منطقة شطا، ومنطقة الزرقا.

تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ما بين 120 متراً، و105متراً.

تتكون الوحدة السكنية من ثلاثة غرف، وصالة، ومطبخ، وحمام.

شروط حجز الوحدات السكنية بـ الاسكان الاستثماري

يجب أن يكون الشخص المُتقدم لحجز الوحدة السكنية شخصاً طبيعياً.

يحمل الجنسية المصرية.

يتم تحديد أسعار الوحدات السكنية المطروحة بالإسكان الاستثمار تبعاً المساحات المطروحة.

تمييز الأدوار الأرضية أو الأدوار المُتكررة أو الأدوار الأخيرة، تبعاً لنوعية الوحدات السكنية المطلوبة، على أن تكون تلك الأسعار قابلة للزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 10%، بالإضافة إلى نسبة 5% من إجمالي قيمة بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

يتراوح سعر الوحدة السكنية المطروحة ببورسعيد ما بين 820 ألف جنيهاً مصرياً و950 ألف جنيهاً مصرياً، ويكون مقدم الحجز بفئة الاسكان الاستثماري ثابتاً بقيمة 135 ألف جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بدمياط فإن سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 120 متراً يتراوح سعرها ما بين 800 ألف جنيهاً مصريا ً إلى 850 ألف جنيهاُ مصرياً، على أن يكون مقدم حجز الوحدة السكنية بقيمة 130 ألف جنيهاً مصرياً، أما بالنسبة للوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 105 متراً، والتي تقع بمنطقة شطا، فإن سعرها يتراوح ما بين 540 ألف جنيهاً مصرياً إلى 605 ألف جنيهاً مصرياً، ويسجل قيمة مقدم الحجز ما يقرب من 90 ألف جنيهاً مصرياً.

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