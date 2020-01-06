استقرار نسبي في أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية

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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول، خلال التعاملات الصباحية اليوم، فيما استقر سعره في 10 بنوك أخرى عند مستوى نهاية تعاملات أمس.

وصعد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرشا واحدا ليسجل 16 جنيها للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، فيما حافظ سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي على سعره عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر شراء الدولار في بنك القاهرة قرشا واحدا ليسجل 15.99 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع 16.09 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية عند مستواها في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.