ارتفاع الذهب عالميا لأقصى مستوى منذ 7 سنوات

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى مستوى في 7 أعوام، اليوم ، وسط إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى 2000 دولار ليسجل ذروة قياسية.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5% الي 1574.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، بينما كان الذهب صعد بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

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وزادت أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1577.20 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا، ما زاد الضبابية، وسط إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

بينما سجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية، وارتفع في أحدث التعاملات بنسبة 1.4% إلى 2015.24 دولار.