ارتفاع أكثر من 16% في تكلفة التأمين على ديون السعودية

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صعدت تكلفة التأمين على ديون السعودية، من خطر التخلف عن السداد أكثر من 16% منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الجمعة الماضية في ضربة جوية أمريكية.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، بلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، ارتفاعا من 55 في الثاني من يناير الجاري، وفقا لبيانات آي.اتش.اس مارك.

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وبالمقارنة ولم تزد العقود المكافئة لديون دبي سوى نقطة أساس واحدة في حين زادت تلك الخاصة بديون أبوظبي إلى 37 نقطة أساس من 34 الأسبوع الماضي.