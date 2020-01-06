ارتفاع أسعار الذهب 13 جنيها في الجرام بالسوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في السوق المحلي 13 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم، جاء ذلك مقارنة بمستواها أمس، وذلك بعد أن واصلت الأسعار العالمية ارتفاعها الكبير لتصل إلى أعلى مستوى في نحو 7 سنوات.

وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 704 جنيهات مقابل 691 جنيها أمس، إضافة إلى أن سعر جرام الذهب ارتفع عيار 18 إلى نحو 603 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 805 جنيهات، وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 5632 جنيها بزيادة 104 جنيهات عن أمس.

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وأضاف أن تلك الزيادة جاءت بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 7 أعوام، اليوم، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، زاد سعر الذهب في التعاملات الفورية نحو 24 دولارا بنسبة 1.54% خلال تعاملات اليوم إلى 1576.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان الذهب ارتفع بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا، بحسب الوكالة.