قروض لأصحاب المعاشات من بنكي مصر والقاهرة.. تعرف على التفاصيل

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يقدم بنكي مصر والقاهرة، قروض شخصية لأصحاب المعاشات، والتي يعرض لكم موقع “مصر 365″، تفاصيلها في السطور المقبلة.

قروض شخصية لأصحاب المعاشات

يشترط بنكي مصر والقاهرة، لحصول أصحاب المعاشات على قروض شخصية، حصول العميل على موافقة بالقرض تقديم خطاب موجه من هيئة التأمينات التابع لها بقيمة المعاش الشهري، والتعهد بتحويل المعاش على البنك حتى سداد آخر قسط للقرض، كما تطلب البنوك من العميل تقديم صورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، ويوفر البنكان وثيقة تأمين على حياة العميل ضد الوفاة، وهو ما يلزم شركة التأمين بسداد باقي أقساط القرض للبنك في حال انتهاء أجل العميل.

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قروض شخصية لأصحاب المعاشات من بنك مصر

تتراوح قيمة القرض بين 5 آلاف جنيه و500 ألف جنيه، بشرط أن يسمح المعاش بتغطية القسط أو تقديم إثبات دخل آخر للعميل للحصول على الحد الأقصى للقرض، وبمدد سداد تتراوح بين 6 أشهر و8 سنوات، ونسبة الفائدة 16.5% متناقصة، ويشترط ألا يتجاوز سن العميل عن 65 عاما عند آخر قسط، وقيمة المعاش 500 جنيه كحد أدنى.

قروض شخصية لأصحاب المعاشات من بنك القاهرة

تتراوح قيمة القروض الشخصية لأصحاب المعاشات من 3 آلاف وحتى 200 ألف جنيه، ومدد السداد تتراوح من 6 أشهر وتصل لـ7 سنوات، ونسبة الفائدة 18% متناقصة، ويشترط ألا يتجاوز سن العميل عن 65 عاما عند آخر قسط من سداد القرض، وقيمة المعاش 1500جنيه كحد أدنى.