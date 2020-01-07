تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أسعار الذهب للتراجع في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 700 جنيه اليوم، مقابل 704 جنيهات أمس.

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وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض اليوم إلى نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيها.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1569.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.7% في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في حوالي شهر.