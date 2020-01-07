“إيكونومي بلس” تتوقع انخفاض الدولار أمام الجنيه بنسبة 2%

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نشرت مؤسسة “إيكونومي بلس”، استطلاعا للرأي، أعلنت فيه عن توقعاتها بانخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال عام 2020، ليتداول بين 15.5 و16 جنيها، مؤكدة أن يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة وبنسبة تصل إلى 2% على مدار العام الجديد، وأن تستقر أسعار المنتجات البترولية عند نفس معدلاتها في الربع الأخير من 2019.

وذكر مشاركون في الاستطلاع، أن يؤدي انخفاض أسعار الصرف إلى تراجع أسعار المواد الاستهلاكية، فقال 47% من المشاركين، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيتراوح خلال العام 2020 بين 15.51 جنيه و16 جنيها، بينما ذهبت توقعات 30% من المشاركين إلى أن يزداد الجنيه قوة خلال العام الذي بدأ قبل عدة أيام، لينخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 15.5 جنيه.

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بينما بلغت نسبة من توقعوا انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون 16 جنيهاً إلى 77% من المشاركين، بواقع 47% بين 15.5 جنيه و16 جنيهًا، و30% دون 15.5 جنيه، فيما توقع 16% من المشاركين، أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار لما بين 16.01 و16.5 جنيه خلال 2020، فيما توقع 4% فقط أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لما بين 16.5 و17 جنيهاً، وتدنت نسبة من رجحوا صعود الدولار لأكثر من 17 جنيها.

ورجح المشاركون كفة “الذهب” كأفضل وعاء استثماري يمكن أن يستثمر فيه المصريون في 2020، فيما تباينت التوقعات بشدة حول مستقبل مبيعات العقارات، ومالت نسبيًا لعودة النشاط وانتعاشة لمبيعات العقارات، بينما اعتبر غالبية المشاركين في الاستطلاع، اللوائح الحكومية والروتين أهم التحديات التي تواجه الأعمال في مصر، وتوقعوا حصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، واستبعدوا تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية.

وكان استطلاع الرأس أظهر أن التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في صدارة القضايا الدولية التي سيكون لها التأثير الأكبر في اقتصاد مصر عام 2020.