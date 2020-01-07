الأسبوع المقبل.. مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد

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أعلن البنك المركزي، أنه من المقرر إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره، موضحًا أنه من المتوقع بدء مناقشة القانون في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

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