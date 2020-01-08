ارتفاع أسعار الذهب لأقصى مستوياتها منذ 7 سنوات

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شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بما يصل إلى 2%، اليوم، لتجتاز حاجز مستوى 1600 دولار للأونصة للمرة الأولى في نحو 7 سنوات، وسط مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الأصفر الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وأضافت وكالة رويترز، أنه السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1585.80 دولار للأونصة. بينما وصلت الأسعار إلى المستوى الأعلى منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1589.30 دولار للأونصة.

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وأوضحت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، أن الخوف من عدم الاستقرار وسط مزيد من التوتر من المواجهة العسكرية المحتملة تدفع أسعار الذهب للصعود، مضيفة أن تلك الهجمات الإيرانية تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.3% في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولار للأونصة، بينما شهدت الفضة ارتفاعا 0.8% إلى 18.53 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أيلول عند 18.85 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.1% إلى 970.25 دولار.