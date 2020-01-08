بهدف محاربة الركود .. الشركات المصرية تُعلن تخفيض أسعار الحديد

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ساهمت حركة الركود الحالية في السوق المصري المحلي الخاص بحديد التسليح في قيام بعض الشركات بتخفيض أسعار الحديد بشكل واضح للغاية، من أجل تشجيع الجميع على شراء الحديد من جديد في الفترة القادمة.

وعانت معظم الشركات المصرية في الآونة الأخيرة من من زيادة مخزون حديد التسليح في المصانع لديها، بسبب الارتفاع المُبالغ فيه في الأسعار الذي أبعد المشترين والتجار نوعاً ما عن الشراء، من أجل إجبار المصانع على تخفيض الأسعار ولو قليلاً.

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واستجابت شركة حديد عز إضافة إلى شركة بشاي للصلب إلى مطالب التجار، من خلال قيام كلاً منهما بخطوات في غاية الأهمية اليوم لتخفيض أسعار الحديد لزيادة حركة الشراء في السوق المحلي.

وقامت شركة حديد عز بتخفيض سعر حديد التسليح بمعدل 370 جنيهاً للطن الواحد، فيما قامت شركة بشاي بتخفيض السعر بمعدل 200 جنيه للطن الواحد، وقامت كلاً من الشركتين بإخطار العملاء والوكلاء التابعين لها بالأسعار الجديدة.

وإليكم الآن أسعار حديد التسليح بعد قيام شركة حديد عز وشركة بشاي بتخفيض الأسعار من أجل محاربة الركود:

شركة حديد عز، وصل سعر طن الحديد إلى مبلغ 10 آلاف و200 جنيه تسليم أرض المصنع دون حساب رسوم النقل والرسوم الأخرى.

شركة بشاي، وصل سعر طن الحديد إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع دون حساب أيضاً الرسوم الأخرى المتعلقة بالنقل أو غيره.

يُذكر أن ذلك القرار المتعلق بتخفيض سعر الحديد يُعد استثنائياً في الوقت الحالي، نظراً إلى ارتفاع أسعار البليت على المستوى العالمي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن سعره قد وصل إلى 430 دولاراً مقابل الطن الواحد خلال شهر يناير الجاري من العام 2020، فيما كان سعره في شهر ديسمبر 2019 قد وصل إلى 400 دولاراً فقط.

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