سعر الدولار يشهد تراجعاً طفيفاً في 4 بنوك ويستقر في بنوك أخرى

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شهدت بعض البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً في أسعار الدولار بعكس الأيام الماضية، فيما استقر السعر دون أي تغيير على الإطلاق في بقية البنوك سواء فيما يتعلق بسعر البيع أو حتى سعر الشراء.

ويمتاز سعر صرف الدولار بالتراجع الدائم والمستمر بشكل تدريجي على مدار الأشهر الماضية، على أمل أن يعود السعر إلى الانخفاض بشكل أكبر منذ ذلك في الفترة القادمة.

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وتراجع أسعار الدولار اليوم في بنك مصر وبنك الإسكندرية، إضافة إلى بنك السويس وأيضاً البنك الأهلي المصري، وفي مقابل استقر سعر الصرف في معظم البنوك الأخرى مثل بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي وأيضاً بنك التعمير والإسكان.

وإليكم الآن أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8/1/2020 في أشهر البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري، سعر الشراء 15.98 جنيه / سعر البيع 16.08 جنيه.

بنك مصر، سعر الشراء 15.98 جنيه / سعر البيع 16.08 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر الشراء 15.98 جنيه / سعر البيع 16.08 جنيه.

بنك السويس، سعر الشراء 15.99 جنيه / سعر البيع 16.09 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر الشراء 15.99 جنيه / سعر البيع 16.09 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر الشراء 15.99 جنيه / سعر البيع 16.09 جنيه.

بنك القاهرة، سعر الشراء 15.99 جنيه / سعر البيع 16.09 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر الشراء 15.99 جنيه / سعر البيع 16.09 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر الشراء 16 جنيه / سعر البيع 16.10 جنيه.

بنك البركة، سعر الشراء 16.01 جنيه / سعر البيع 16.11 جنيه.

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