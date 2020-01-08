شركة الحديد والصلب تنفي شائعات تصفية الشركة رغم الخسائر والديون

Advertisements

نفت شركة الحديد والصلب المصرية كل الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص اتخاذ المسؤولين عن الشركة قرار يُفيد بتصفية الشركة بسبب حجم الخسائر المالية والديون التي أصبحت متراكمة عليها لتراجع المبيعات في الأشهر الماضية.

ووصلت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في العام الماضي 2019 إلى مبلغ مليار و400 مليون جنيه مصري تقريباً، وذلك بنسبة أكبر نحو 20% من الخسائر التي تعرضت لها سواء في عام 2017 أو حتى في عام 2018، حيث وصلت الخسائر المالية وقتها إلى مبلغ مليار و200 مليون جنيه تقريباً.

Advertisements

وعاشت شركة الحديد والصلب المصرية حالة رهيبة من الركود على مستوى المبيعات في عام 2019، حيث تراجعت نسبة المبيعات بنحو 23% مما جعل حجم خسائر الشركة يزداد بشكل لا مثيل له على الإطلاق.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن شركة الحديد والصلب المصرية لنفي شائعات تصفية الشركة:

السيدة الأستاذة هبة الله الصيرفي، نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية، تحية طيبة وبعد، شركة الحديد والصلب المصرية تنفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، مؤكدة أن ذلك القرار لا يُمكن اتخاذه إلا من خلال جمعية عامة غير عادية.

آخر جمعية عامة غير عادية عقدت بتاريخ 11/11/2019 قد اتخذت قرارها باستمرارية الشركة.

إقرأ أيضاً: الإمارات تنفي وجود تهديدات إيرانية لها بعد الهجوم على قواعد عسكرية أمريكية في العراق