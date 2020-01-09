استقرار نسبي في أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا أمام الجنيه في بنك قناة السويس، فيما انخفض في 3 بنوك آخرين، خلال التعاملات الصباحية اليوم، بينما حافظ على استقراره في 7 بنوك آخريين، حيث صعد سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك قناة السويس ليحقق 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنوك العربي الإفريقي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي محققًا 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وحافظ على استقراره في البنك الأهلي وبنك مصر، وبنك الإسكندرية مسجلا 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

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استقر سعر العملة الخضراء في بنك والتعمير والإسكان محققًأ 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، وحافظ على سعره في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، فيما بلغ 16.02 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.