“الأهلي ومصر” يخفضان فائدة شهادات الإدخار بنسبة 1%

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أجرى بنكي مصر والأهلي المصري، تخفيضًا لأسعار الفائدة على شهادات الإدخار صاحبة الأجل لمدة 3 سنوات، جاء ذلك بواقع 1% على أن يطبق اعتبارا من اليوم، حيث خفض البنك الأهلي الفائدة من13% إلى 12% على الشهادة البلاتينية صاحبة الأجل 3 سنوات، ونفس النسبة على الشهادة ذات العائد الشهري.

وقال البنك في خطابه لكافة الفروع، أن الشهادة الشهرية ذات العائد ربع السنوي تم تخفيضها إلى 12.25% بدلا من 13%،فيما شهد بنك مصر تخفيض للفائدة على شهادة القمة صاحبة الأجل مدته 3 سنوات إلى 12% بديلا عن 13%، على أن تنفذ الأسعار الجديدة على الشهادات المودعة حديثا عقب تاريخ صدور القرار.

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جاء ذلك قبل أسبوع واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المقرر بحث أسعار الفائدة وذلك في أول اجتماع لها بعد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وكان البنك المركزي، أعلن إرجاء موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، إلى الخميس الموافق 16 يناير 2020، حتى يتثنى اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.