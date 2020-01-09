“الجرام يفقد 9 جنيهات”.. تراجع في أسعار الذهب في السوق المحلية

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شهدت أسعار الذهب انخفاضا في السوق المحلية، اليوم، بعدما حققت قفزة في الأسعار إثر موجة التوتر التي شهدتها المنطقة على خلفية الصراع الأمريكي الإيراني، لتهبط الأسعار نحو 9 جنيهات لكل جرام، وسط تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض محققا 697 جنيها مقابل 706 جنيهات، أمس،وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 597 جنيها، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 797 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5576 جنيها.

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وكانت وكالة بلومبرج، قالت إن أسعار الذهب تراجعت عالميا خلال تعاملات اليوم، مشيرة إلى أن سعر الأونصة انخفض بنحو 8.99 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، سجل سعر الأونصة العالمية 1547.43 دولار في الساعة 11.53 صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت قفزة لأعلى مستوياتها خلال الـ7 سنوات الماضية مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما أجرت أمريكا عملية مقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني، بينما نفذت إيران هجمة انتقامية على قاعدتين عسكريتين أمريكية وهما أربيل والأسد في العراق.