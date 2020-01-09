خبراء يوضحون أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

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أرجع مسؤولون في قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في البنوك، تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب لشراء أذون الخزانة بالجنيه المصري جاء ذلك وسط طرح البنك المركزي أذون جزانة (عطاء نقدي) للبيع بقيمة 20.5 مليار جنيه على آجال 6 أشهر وسنة، حسبما أعلن البنك المركزي في بيانه عبر موقعه الرسمي.

وأوضح محمد علي رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك العامة، أن قطاع البنوك حقق عددا كبيرا من عمليات الشراء لمستثمرين أجانب بالعملة المصرية مقابل بيع الدولار، بهدف زيادة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

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وفي ذات السياق، أكد تامر الصادق نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في بنك مصر إيران سابقا، أن ارتفاع معدل إقبال الأجانب على أدوات الدين المصري، على خلفية استقرار الأوضاع السياسة والاقتصادية في مصر، وسط رغبة الأجانب في الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في السوق المحلي قبل خفضها المرتقب خلال الفترة المقبلة، أدى إلى زيادة التدفقات في موارد الدولار سواء في أدوات الدين الحكومية أو السياحة أو البورصة، ما انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع الجنيه مقابل العملة الأمريكية.

وكان سعر الدولار انخفض خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك بنحو 3 قروش فبلغ سعره بنكي الأهلي ومصر 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للشراء.