البنك المركزي يُعدل العام المالي للبنوك العامة إلى السنة الميلادية

Advertisements

قرر البنك المركزي المصري تعديل السنة المالية لمختلف البنوك العامة إلى السنة الميلادية بحسب مشروع القانون في المادة 128، على أن يتم اعتماد الموازنة التقديرية قبل نهاية العام المالي بأربعة أشهر كاملة بدلاً من ثلاثة فقط.

وينص القانون على قيام الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي بمراجعة القوائم المالية عبر شخصين يتم تعيين كلاً منهما تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

Advertisements

ومن جانبها، تنص المادة 119 على وجود مراجعة داخلية بكل بنك من البنوك العامة، على أن تتشكل هذه اللجنة من 3 أعضاء غير تنفيذيين، مع السماح أيضاً بتعيين عضو صاحب خبرة من خارج البنك في حالة وافق المحافظ على هذه الخطوة.

إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء ينفي شائعة إلغاء المعاش في حالة تخطي فاتورة الكهرباء 800 جنيه