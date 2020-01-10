أسعار الذهب تتراجع بصورة ملفتة خلال تعاملات اليوم الجمعة

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شهدت تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي المصري بشكل واضح للغاية مثلما هو الحال في كافة أنحاء العالم، بعدما كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ في مطلع العام الحالي 2020.

وحدث ذلك الارتفاع مع بداية السنة الجديدة بسبب النزاع الأمريكي الإيراني، مما كان له الأثر السلبي على أسعار الذهب بصفة عامة في كل مكان، إلا أن هدوء الأجواء عاد من جديد الأمور إلى طبيعتها في انتظار ما ستؤول إليه الأمور المرحلة القادمة.

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ومن جانبه، أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الذهب قد انخفضت خلال تعاملات اليوم، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ بداية العام الجاري 2020.

وإليكم الآن أسعار الذهب في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 10/1/2020:

جرام الذهب عيار 18، وصل سعره اليوم إلى 589 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 21، وصل سعره اليوم إلى 688 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 24، وصل سعره اليوم إلى 786 جنيهاً.

الجنيه الذهب، وصل سعره اليوم إلى 5504 جنيهاً.

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