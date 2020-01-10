هل يتم تغيير شكل العملة الورقية فئة 10 جنيه؟.. البنك المركزي يجيب

Advertisements

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء علي ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير شكل تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.

حيث تواصل المركز الإعلامي مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأخبار تماماً، مُؤكدًا عدم صحتها ما جاء حول تغيير البنك المركزي لتصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مضيفاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق سيظل كما هو.

Advertisements

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يستعد لتدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، وستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار العملات البلاستيكية لأول مرة من مادة “البوليمر”، ومن المقرر أن يتم البدء في طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ 10 جنيهات.

اقرأ المزيد: البنك المركزي يستعد لإصدار عملات بلاستيكية بداية من فئة 10 جنيهات