ارتفاع أسعار الذهب العالمية والأسهم تصل لمستويات قياسية

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسعار العالمية أمس الجمعة، ووصل سعر الذهب الفوري إلى 0.2% أي ما يعادل 1555.68 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بقيمة بلغت 0.2% أي ما يعادل 1556.70 دولار، وجاءت تلك الزيادة بسبب تراجع التوتر في الشرق الأوسط، بحسب عدد من المحللين والخبراء، نقلا عن وكالة “رويترز”.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن سعر الذهب وصل لتراجع بلغ 4%، مقارنة بمستوياته خلال سبع سنوات ماضية، ليصل لـ1610.90 دولار الأربعاء الماضي، ونقل التقرير عن الخبراء أن انحسر التوتر في الشرق الأوسط، أعاد للمعدن الأصفر قيمته مجددا عكس التوقعات، كما وصلت الأسهم العالمية لمستويات قياسية مرتفعة أيضا.

وانخفض سعر البلاديوم بقيمة 0.5% إلى 2117.32 دولار للأوقية الواحدة، وذلك بعد تسجيله 2149.50 دولار في الجلسة السابقة، وصعدت الفضة1.1% إلى 18.09 دولار للأوقية الواحدة، بينما ارتفع البلاتين 1.1% إلى 977.04 دولار.

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يذكر أن مجلس النواب الأمريكي، أقر منع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران، في الخميس الماضي، ليتعرض المعدن الأصفر للعديد من الضغوطات.