زيادة نحو 4 جنيهات بأسعار الذهب في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت مرة أخرى بدعم من زيادة أسعار المعدن الأصفر عالميًا، مشيرًا إلى أن سعر الجرام عيار 21 بلغ 691 جنيهًا أمام 688 جنيهًا، أمس، بينما زاد سعر عيار 18 لـ592.2 جنيه، فيما وصل سعر عيار 24 إلى 790 جنيها.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جنيه الذهب بلغ 5528 جنيها، مع بداية تعاملات الأسبوع.

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وحسبما ذكرت وكالة الأنباء رويترز، شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة عقب زيادة التوتر في الشرقالأوسط بسبب الخلافات بين أمريكا وإيران، ما دفع بزيادة سعر المعدن الأصفر لأقصى مستوياته خلال الـ7 سنوات الماضية، بينما ارتفع سعر الأونصة بنحو 0.2% لـ 1555.68 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% لتصل إلى 1556.70 دولار.