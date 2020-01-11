“الأهلي” يقدم قرضًا للسيارات يصل مقدمه إلى 40%

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أعلن البنك الأهلي، عن إطلاق برنامجا تمويلا للسيارات الجديدة، على أن يكون ذلك بمقدم يصل إلى 40% بينما يقدم البنك تمويل بنحو 60% من إجمالي سعر السيارة، المقدمة لموظفي القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة، جاء ذلك خلفًا لمبادرة “الأهلي”، التي تقدم نحو تمويلا للعملاء بنسبة 100% من إجمالي سعر السيارة، الأمر الذي أثر على رغبة العملاء في تخفيض القرض بسداد مقدمات للسيارات.

ويرصد التقرير التالي أبرز شروط برنامج التمويل الجديد، حيث أنه من المقرر أن تتراوح قيمة القرض بين 20 آلاف جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن 400 ألف، ويصل الحد الأقصى لمدة القرض من سنة لـ5 سنوات، وللسيارات الصينية 4 سنوات فقط، إضافة إلى أن يكون سن صاحب القرض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عاما، على أن يقدم البنك نسبة تمويل تصل إلى 60% من إجمالي سعر السيارة و50% من إجمالي سعر السيارة الصينية، بينما تصل نسبة الفائد إلى 19.5% متناقصة.

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وذكر البنك، أنه على المقترض تقديم صورة بطاقة سارية التاريخ، وعرض سعر السيارة ، وعقد تمويل السيارة، إلى جانب طلب الحصول على قرض السيارة، مع ضرورة ذكر اسم جهة العمل، وعنوانه ودرجته الوظيفية، إلى جانب الحد الأدنى لشهور العمل في المؤسسة، ويشترط على أصحاب المهن الحرة، أن يتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه و250 ألف جنيه كحد أقصى، فيما تصل مدة السداد من عام إلى 6 أشهر فقط، بينما تصل نسبة الفائدة إلى 21% متناقصة، إضافة إلى تقديمه صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة الدخل مقدمة من محاسب قانوني معتمد، يصل فيها الدخل إلى 5 آلاف جنيه كحد أدنى.