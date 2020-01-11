خبير مصرفي يتوقع انخفاض الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 13 جنيها

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توقع عبد السلام أبو ضيف الخبير المصرفي، أن يواصل الدولار الأمريكي انخفاضه أمام العملة المحلية ليصل إلى 14 جنيها ثم لـ13 جنيهًا بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن انخفاض الجنيه سيكون مدعوما لتحسن التدفق الأجنبي للعملة الصعبة.

وأضاف أبو ضيف، في تصريحات صحفية عنه، أنه من المتوقع زيادة إيرادات السياحة لتتجاوز 16 مليار دولار متجاوزة ما حققته العام الماضي بفارق 5 مليار دولار، بينما سوف تزيد التدفقات النقدية الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج لتتجاوز 27 مليار دولار، إلى جانب ما سوف تجنيه الدولة من الاستثمارات الخارجية، محققة تدفقات نقدية عالية، ما سيعمل على خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

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وكان الجنيه المصري شهد انتعاشة أمام الدولار الأمريكي على خلفية العمل بالبرنامج الاقتصادي ما ساهم في خفض سعر الدولار أمام العملة المحلية بنحو جنيها و93 قرشا، حيث بدأ عام 2019 بسعر 18.95 جنيه أمام الدولار وانخفض في نهاية 2019 ليكسر حاجز 16 جنيها ويصل إلى 15.93 قرشا للشراء و16.3 للبيع، كما أنه حسبما ذكر البنك المركزي، في بيان عنه فقد الدولار 10.8% من قيمته منذ بداية العام الماضي، الأمر الذي دفع باستقرار كبير في السوق المحلية للعملة المصرية، إضافة إلى انخفاض الأسعار.

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