سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 12/1/2020 في البنوك

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شهد سعر صرف الدولار اليوم الأحد، تراجعا أمام سعر الجنيه، في عدد من البنوك، مقارنة بأسعار سعر الصرف لمعاملات يوم الخميس الماضي، والتي نعرضها لكم في السطور التالية.

في البنك الأهلي المصري، انخفض سعر الدولار قرش واحد، كما انخفض نفس القيمة ببنك البركة، وسعر الشراء هو 15.94 جنيه ، و16.04 جنيه للبيع، كما تراجع سعر صرف الدولار بقيمة 3 قروش، ببنكي العربي الإفريقي والقاهرة، ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، كما تراجع قرشين ببنك الإسكندرية، وسجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

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كما انخفض سعر الدولار قرش واحد أيضا في البنك التجاري الدولي، وسجل15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، ليستقر في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكان والتعمير، ويسجل 15.94 جنيه للشرء، و16.04 جنيه للبيع، أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي فثبت وسجل 15.96 جنيه للشراء، و 16.06 جنيه للبيع.