“الإسكان” تعلن عن بدء حجز شقق “دار مصر”

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بدأت وزارة الإسكان، اليوم، في تلقي طلبات حجز شقق دار مصر للدور الأرضي والأخير في ثمانية مدن جديدة، على أن يغلق باب الحجز 13 فبراير، وتبدأ الوزارة، في الاختيار بأسبقية الحجز، بداية من 23 وحتى 27 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن طرح الشقق شمل 2714 شقة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات و15 مايو والعبور وبرج العرب الجديدة، وذلك بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وأضافت الوزارة، في بيان عنها، أن كراسة الشروط متوفرةعبر الموقع الإلكتروني www.hbd–reservation.com للإطلاع عليها قبل التقديم، موضحة بخصوص حجز شقق دار مصر، أنه من المقرر أن يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ومن ثم تقديم إيصال السداد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك www.hbd–reservation.com، على أن يتم أولوية التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “أونلاين”.

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وأوضحت أن أسعار الشقق في المدن المطروح بها الحجز هو، لمدينة أكتوبر بلغ سعر المتر 6875 جنيهًا، بينما وصلت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه، ما مدينة العاشر من رمضان وصل سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

وبخصوص مدينة بدر بلغ سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، أما مدينة السادات فبلغ المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة 15 مايو إلى 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه، وسجل سعر المتر في مدينة العبور 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه، موضحة أن سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة وصل إلى 5030 جنيهًا، ليصل سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

وأوضحت أن مدينة القاهرة الجديدة بلغ سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.