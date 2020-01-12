بعد الإعفاء الجمركي للسيارات.. تعرف على أسعار سيارات 2020

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منذ بدء قرار الإعفاء الجمركي على استيراد السيارات من تركيا وانهالت التخفيضات على عدد من السيارات بعضها من “السيدان” العائلية، وبلغت التخفيضات نحو 30 ألف جنيه، يرصد “مصر 356″، عدد من السيارات التي وقع على سعرها التخفيض بشكل كبير.

تراجع سعر السيارة “تيبو” سيدان العائلية بجميع فئاتها بنسبة كبيرة بلغت بين 18.100 جنيه إلى 25.100 جنيه، وتبعا للأسعار الرسمية الجديدة، فسعر الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي 189.900 جنيه بدلًا من 215.000 جنيه بانخفاض قدره 25.100 جنيه.، بينما انخفض سعر الفئة الثانية مانيوال ليصل إلى 20.100 جنيه وبذلك يصبح سعرها 204.900 جنيه بدلا من 225.000 جنيه، وعن الفئة الثالثة المزودة بناقل “أوتوماتيك”هبط سعرها 23.100 جنيه لتحقق 249.900 جنيه بدلا من 273.000 جنيه، بينما بلغت الفئة الرابعة من فيات تيبو الجديدة تخفيضًا بلغ 18.100 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 284.900 جنيه مقارنة بـ303.000 جنيه.

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كما خفضت شركة “تويوتا إيجيبت” سياراتها العائلية “تويوتا كورولا” سيدان، بنسبه بين 10 إلى 19 ألف جنيه، فبلغ أسعارها الرسمية للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي 290 ألف جنيه بدلًا من 304 آلاف جنيه بفارق 14 ألف جنيه، بينما هبط سعر الفئة الثانية من كورولا بنحو 10 آلاف جنيه لتحقق 315 ألف جنيه للفئة الثانية، بدلا من 325 ألف، بينما حصل سعر الفئة الثالثة على تخفيض بواقع 12 ألف جنيه وليصل سعرها 350 ألف جنيه بدلا من 362 ألف جنيه، فيما احتلت الفئة الرابعة الأعلى تخفيضا ليصل سعرها إلى 400 ألف جنيه بدلا من 419 ألف جنيه، وانخفضت الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بنحو 19 ألف جنيه لتحقق سعر 450 ألف جنيه بدلًا من 469 ألف جنيه.

وانخفض أسعار السيارات النيسان بجميع فئاتها فانخفض سعر “سنترا” سيدان موديل 2020، 15 ألف جنيه، لتصل سعر سنترا 272 ألف جنيه بدلًا من 287 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ290 ألف جنيه مقارنة ب305 ألف جنيه. أما الفئة الثالثة فقد بات سعرها الرسمي 328 ألف جنيه بعد أن كانت تباع في ديسمبر 2019 343 ألف جنيه.

بينما شهدت أسعار هيونداي إلنترا AD (فيس ليفت) سيدان تخفيضًا بنحو 7.000 جنيه، ليصل سعر الفئة GL القياسية 299.900 جنيه بدلاً من 306.900 جنيه، وحققت الفئة الثانية GL SR بـ309.900 جنيه بعد أن كانت تباع بـ316.900 جنيه، كما هبط سعر الفئة الثالثة GL DAB ABS لتقدم بسعر رسمي 331.900 جنيه بدلاً من 336.900 جنيه، ووصل سعر الفئة الرابعة HL 344.900 جنيه بدلاً من 351.900 جنيه، وبلغ سعر الفئة الخامسة GLS Exclusive لسعر رسمي 364.900 جنيه بدلاً من 371.900 جنيه، وبلغ سعر الفئة السادسة GLS Fully Loaded 382.900 بدلاً من 389.900، وبلغ سعر الفئة الكاملة من السيارة GLS Limited 432.900 بدلاً من 439.900.

وفي ذات السياق، خفض سعر سيارة Saga السيدان موديل 2020، ذات ناقل الحركة الأتوماتيكي بقيمة 3.000 جنيه، ليصل سعرها إلى 195.000 جنيه بدلاً من 198.000 جنيه،وبلغ سعر نسختها ذات ناقل الحركة اليدوي 185.000 جنيه.

وبلغ سعر لادا جرانتا Facelift سيدان العائلية موديل 2020 تخفيضًا بواقع 3.000 جنيه، حيث تباع لادا جرانتا بناقل حركة يدوي بـ155.000 جنيه بدلًا من 158.000، أما عن نسختها الأوتوماتيك وصل سعرها 175.000 جنيه مقارنة بـ178.000 جنيه.

ووصل سعر “سكودا أوكتافيا” الجديدة 260.000 بدلًا من 265.000 جنيه، فيما تباع الفئة الثانيةبـ273.000 جنيه بدلًا من278.000 جنيه، وبلغت الفئة الثالثة 283.000 بدلًا من 288.000 جنيه، وبينما بيعت الفئة الرابعة بـ 313.000 جنيه بدلًا من 318.000 جنيه مقارنة بـ317.000 جنيه.