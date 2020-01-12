سعر الدولار يكسر حاجز الـ 16 جنيه للبيع في البنوك لأول مرة في 3 سنوات

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واصل سعر الدولار اليوم تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2020، في البنوك، وكسر حاجز الـ 16 جنيها للبيع للمرة الأولي منذ 28 فبراير 2017.

وتراجع سعر الدولار اليوم قرشاً واحداً في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي إلى 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار اليوم بقيمة قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم مع بداية اليوم في أغلب البنوك في مصر.

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