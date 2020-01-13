تراجع يصل لـ4 قروش في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار انخفاضا، اليوم، أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر سعره في 3 بنوك آخرين، حيث انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان ليصل إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وهبط سعر العملة الخضراء، قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي، وبنك العربي الإفريقي مسجلا 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس ليصل إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيها للبيع.

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وانخفض سعر العملة الأمريكية، قرشا واحدا في بنك القاهرة مسجلا 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع، وهبط سعره 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليبلغ 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

بينما حافظ الدولار، على سعره في بنك الإسكندرية، وبنك كريدي أجريكول عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع، مسجلا استقرارا في بنك البركة عند 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وكانت أسعار العملة الخضراء، شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في يومي الخميس والأحد مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب من أجل شراء سندات وأذون الخزانة خلال العملة المحلية.