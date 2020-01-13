“دار مصر وسكن مصرالإسكان”.. مقارنة بين مشروعات وزارة الإسكان

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يقع العديد من المواطنين في حيرة بسبب المقارنة بين مشروعات شقق وزارة الإسكان وبعضها بسب المميزات المتشابهة وفروق الأسعار في التعامل مع القطاع الاستثماري، ورغم كون شقق الإسكان متواجدة في مدن جديدة قد تكون ملامح الحياة بها محدودة، يرصد موقع “مصر 365” مقارنة بين مميزات الاثنين وآلية التفريق بينهما:

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 6100 شقة ضمن مشروعي “سكن مصر” و”دار مصر” للإسكان المتوسط، للدور الأرضي والأخير، على أن تبدأ في تلقي الحجوزات في 2 يناير الجاري ويستمر التقديم حتى 30 يناير، وتضمن طرح الشقق 3387 شقة في مشروع سكن مصر، و3387 شقة، في مدن السادس من أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة العبور ومدينة بدر ومدينة المنصورة الجديدة، على أن تتراوح مساحات الشقق بين 106 أمتار وحتى 115 مترًا، على أن تكون دفعة الحجز في مشروع سكن مصر 50 ألف جنيه، حيث وصلت سعر الشقة في مدينة بدر لـ527 ألف جنيه.

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وأوضحت ضمن كراسة الشروط، أن سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة وصل إلى 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الشقة 106 أمتار نحو 676 ألف جنيه، والوحدة 115 مترًا يصل سعرها إلى نحو 733 ألف جنيه، أما عن أسعار مدينة القاهرة الجديدة وصل سعر المتر 7655 جنيهًا، على أن يبلغ سعر الوحدة 106 أمتار، 811 ألف جنيه والوحدة 115 مترًا، 880 ألف جنيه.

وذكرت الوزارة، في كراسة الشروط، أن سعر المتر في مدينة العبور الجديدة بلغ 6070 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشقة 115 مترًا 698 ألف جنيه، موضحة أن سعر المتر في مدينة بدر بلغ 4980 جنيهًا، حيث حازت الشقة 115 مترًا على نحو 572 ألف جنيه، بينما وصل سعر الشقة المتر في مدينة المنصورة الجديدة 6870 جنيهًا، ليصل سعر الشقة 115 مترًا إلى ما يقرب من 790 ألف جنيه.

مشروع دار مصر للإسكان المتوسط:

ذكرت الوزارة، أن مشروع دار مصر، بدأ الحجز فيه أمس الموافق 12 يناير على أن يستمر وحتى 13 فبراير المقبل، موضحة أن المشروع شمل طرح 2714 وحدة في المدن التالية القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات و15 مايو والعبور وبرج العرب الجديدة، ويصل مساحات الوحدات هناك إلى 100 متر حتى 150 مترًا، كاملة التشطيبات.

وأوضحت أن سعر المتر في مدينة أكتوبر بلغ 6875 جنيهًا، وبينما بلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والشقة 130 مترًا يصل سعرها إلى نحو 893 ألف جنيه، وبخصوص مدينة العاشر من رمضان وصل سعر المتر 5350 جنيهًا، بينما بلغت قيمة الشقة 130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، ووصل سعر الشقة 115 مترًا إلى نحو 615 ألف جنيه.

بينما سجل سعر المتر في مدينة بدر نحو 5900 جنيه، ووصل سعر الشقة 130 مترًا إلى نحو 767 ألف جنيه، فيما بلغ المتر في مدينة السادات 5075 جنيهًا، وبلغ سعر الشقة الـ130 مترًا إلى نحو 659 ألف جنيه، وسجل سعر الشقة في مدينة 15 مايو، 5545 جنيهًا للمتر ليصل سعر الشقة الـ130 مترًا إلى نحو 831 ألف جنيه، وفي مدينة العبور وصل سعر المتر 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

وذكرت أن سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة وصل 5030 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الشقة 115 مترًا نحو 578 ألف جنيه، ووصل سعر الشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه، بينما وصل سعر المتر في القاهرة الجديدة إلى 9775 جنيهًا، ووصلت الشقة 115 مترًا إلى نحو مليون و124 ألف جنيه.

وكانت الوزارة أعلنت عن استعدادها لطرح الإعلان الثالث عشر في نهاية الربع الأول من 2020، الذي يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية في مدن القاهرة الكبرى، على أن تكون الوحدات في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور بشكل أولي، وقد يصل سعر الشقة في الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي إلى 250 ألف جنيه، موضحة أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب سوف يصل إلى 197 ألف جنيه.